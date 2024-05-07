أعرب البيت الابيض عن أمله في أن تتمكن إسرائيل وحماس من "سد الفجوات المتبقية" في محادثات وقف إطلاق النار، مضيفة أن إسرائيل أبلغتها بأن عمليتها العسكرية في رفح بجنوب غزة "محدودة". واشار الى ان واشنطن تأمل في الإعلان عن اتفاق بشأن غزة "قريبا جدا".
واوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، بان "تقييم دقيق لمواقف الجانبين يشير إلى أنهما قادران على سد الفجوات المتبقية، وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم هذه العملية".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: أميركا تأمل في الإعلان عن اتفاق بشأن غزة "قريبا جدا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.