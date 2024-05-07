البيت الأبيض: الإسرائيليون يفاوضون بحسن نية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

زعم منسق اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن الإسرائيليون يفاوضون بحسن نية ووفدهم يتوجه للقاهرة اليوم لإكمال التفاوض.

وقال كيربي، إنه يعتقد أن الفجوات في الصيغة المعدلة التي وافقت عليها حركة المقاومة الإسلامية حماس يمكن سدها، موضحا أن الإسرائيليين أكدوا لنا أن العملية العسكرية في رفح محدودة النطاق والغرض والحجم ونحن نراقب عن كثب.

وتابع منسق اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، أن من غير الممكن تنفيذ عملية كبيرة في رفح تراعي أمن وسلامة مليون ونصف مليون مدني هناك، مشيرا إلى أننا نود رؤية تحقيق بشأن المقابر الجماعية في غزة.