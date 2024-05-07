أشار مجلس نقابة المحامين في طرابلس، الى أن "نقابة المحامين في طرابلس، وإثر الكشف عن الشبكة الأجرامية الشاذة لإغتصاب القاصرين في لبنان وتهديد امنهم ومستقبلهم تتوجه بالشكر للقضاء والأجهزة الامنية الذين يعملون على كشف ملابسات القضية".
وأكد المجلس،أن "النقابة بأنها لن تتوانى عن إتخاذ ايّ قرار او إجراء من شأنه ان يُسهم في كشف هذه العصابة ومحاسبتها وفق الاصول القانونية والنقابيّة"، مشدداً على أن "ما يتم تداوله عن تورّط احد المحامين لم يُثبت حتى الان ولم يتم توقيفه، علماً ان النقابة لن ترضى بتعرّض ايّ من المحامين للإتهام إلا وفقاً للأصول، وفي حال ثبت تورّط ايّ محامٍ ستعمل على إتخاذ الاجراءات اللازمة لإحقاق الحق وفق الوسائل القانونية المتاحة".
وطلب "تعزيز القوانين التي ترعى حقوق الطفل والقاصرين وتنفيذها بشكلٍ فعال لحمايتهم وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم، كما يدعو جميع الأطراف المعنية الى إحترام هذه الحقوق والدفاع عنها".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المحامين في طرابلس: ما يتم تداوله عن تورّط احد المحامين لم يُثبت حتى الان ونحن حريصون على القيم الخلقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.