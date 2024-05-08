الجريدة الكويتية: إيران تنصح حماس وحزب الله بقبول مقترحات التهدئة

ذكرت "الجريدة" الكويتية مع إقدام إسرائيل على احتلال معبر رفح في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان منذ 7 أشهر، نصحت إيران حركة حماس و«حزب الله» اللبناني بقبول مقترحات وقف إطلاق النار والتهدئة المطروحة على الطاولة، لـ «سحب البساط من تحت رجل إسرائيل»، حسبما كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإيرانية.

وأوضح مصدر مطلع، لـ «الجريدة»، أن طهران أبلغت واشنطن أنه إذا تم وقف إطلاق نار كامل في غزة وجنوب لبنان فإنها سوف تحرص على التزام باقي حلفائها في المنطقة بالتهدئة.

وذكر المصدر إن طهران توصلت إلى هذه القناعة بعد اجتماعات واتصالات مع دول خليجية وعربية مؤثرة بينها مصر، مضيفاً أن وزير الخارجية المصري سامح شكري كان قد طلب من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في لقائهما على هامش اجتماع منظمة المؤتمر الاسلامي في غامبيا، أن تقوم إيران بالمساعدة في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ووقف التصعيد في المنطقة، وأن عبداللهيان تعهد ببذل كل ما يمكنه لمساعدة القاهرة في هذه المهمة.