أفادت قناة "المنار"، عن سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدتَي راميا وعيتا الشعب في جنوب لبنان. هذا، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة الناقورة. ووصل عدد الغارات التي تم شنها على جبل بلاط في أطراف الناقورة وأطراف بلدات راميا وبيت ليف وعيتا الشعب إلى 18 غارة.

كانت هذه تفاصيل خبر 18 غارة إسرائيلية استهدفت راميا وعيتا الشعب وبيت ليف وجبل بلاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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