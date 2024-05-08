ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات التي تشهدها البرازيل إلى 95 قتيلاً، فيما لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على البلاد.



وتسببت الفيضانات - وفقاً لوسائل إعلام محلية - في انقطاع التيار الكهربائي والمياه النظيفة لعدة أيام عن عشرات الآلاف من الأشخاص في مدينة "بورتو أليجري" عاصمة ولاية "ريو جراندي دو سول" جنوب شرق البرازيل والمناطق المحيطة بها.



وأدت الأمطار الغزيرة إلى إلحاق أضرار بأكثر من 200 منطقة في "ريو جراندي دو سول" وتدمير العديد من الطرق والسدود.