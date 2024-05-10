زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "إجراء سلسلة تمارين لرفع الجاهزيّة على الحدود الشّماليّة هذا الأسبوع".
وأكّد في تصريح، أنّ "قيادة المنطقة الشّماليّة تستمرّ في رفع الاستعداد والجاهزيّة للتّعامل مع مختلف سيناريوهات القتال في المنطقة الشّماليّة"، مشيرًا إلى أنّ "في وقت سابق من هذا الأسبوع، شاركت كتائب الاحتياط التّابعة للواء (6) في مناورة لوائيّة في الجليل الغربي".
وأوضح أدرعي أنّ "التّمرين يحاكي القتال في لبنان، حيث تمرّنت قوّات المشاة والمدرّعات والهندسة إلى جانب قوّات الدّعم اللّوجستي والاتصالات، على التّعاون العمليّاتي في المناطق الجبليّة والوعرة، مع استخدام تقنيّات التّمويه والقتال".
وادّعى أنّ "خلال تمرين أجراه مقر قيادة الفرقة 91، تدرّب مقر قيادة الفرقة وقادتها على مختلف السّيناريوهات، لتسريع الجاهزيّة للهجوم على هذه السّاحة"، مبيّنًا أنّ "خلال تمرين أجرته الفرقة 769، تمرّنت وحدات اللّواء إلى جانب سلاح الجوّ وأفراد منظومة اللوجستيّات التّابعون لقيادة المنطقة الشّماليّة، على سيناريو إمداد القوّات المناوِرة على أرض العدو جوًّا".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: أجرينا سلسلة تمارين هذا الأسبوع لرفع الجاهزية على الحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.