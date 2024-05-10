الجيش الإسرائيلي: أجرينا سلسلة تمارين هذا الأسبوع لرفع الجاهزية على الحدود الشمالية

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، "إجراء سلسلة تمارين لرفع الجاهزيّة على الحدود الشّماليّة هذا الأسبوع".

وأكّد في تصريح، أنّ "قيادة المنطقة الشّماليّة تستمرّ في رفع الاستعداد والجاهزيّة للتّعامل مع مختلف سيناريوهات القتال في المنطقة الشّماليّة"، مشيرًا إلى أنّ "في وقت سابق من هذا الأسبوع، شاركت كتائب الاحتياط التّابعة للواء (6) في مناورة لوائيّة في الجليل الغربي".

وأوضح أدرعي أنّ "التّمرين يحاكي القتال في لبنان، حيث تمرّنت قوّات المشاة والمدرّعات والهندسة إلى جانب قوّات الدّعم اللّوجستي والاتصالات، على التّعاون العمليّاتي في المناطق الجبليّة والوعرة، مع استخدام تقنيّات التّمويه والقتال".

وادّعى أنّ "خلال تمرين أجراه مقر قيادة الفرقة 91، تدرّب مقر قيادة الفرقة وقادتها على مختلف السّيناريوهات، لتسريع الجاهزيّة للهجوم على هذه السّاحة"، مبيّنًا أنّ "خلال تمرين أجرته الفرقة 769، تمرّنت وحدات اللّواء إلى جانب سلاح الجوّ وأفراد منظومة اللوجستيّات التّابعون لقيادة المنطقة الشّماليّة، على سيناريو إمداد القوّات المناوِرة على أرض العدو جوًّا".