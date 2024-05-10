محمد علوش: الحرب على غزة دخلت مرحلتها الأخيرة ولا انتخاب لرئيس بلبنان قبل انتهائها

لفت الكاتب والمحلّل السّياسي محمد علوش، إلى أنّ الحرب على غزة قد دخلت مرحلتها الأخيرة، الّتي ربّما تمتدّ لشهرين مقبلين، مؤكّدًا أنّ الحرب أرهقت الجيش الإسرائيلي الّذي لم يعد قادرًا على الدّخول بمغامرة أخرى جديدة. ورأى أنّ الحرب هي الّتي فرضت أولويّاتها على المنطقة وملفّاتها ومنها لبنان.
واعتبر، في حديث إذاعي، أنّ قرار إيقاف الحرب هو قرار أميركي وليس إسرائيليًّا، مشيرًا إلى أنّ المقاومة الفلسطينيّة هي من يفاوض على الطّاولة، لا السّلطة الفلسطينيّة. وشدّد على أنّ الفرق بين ما يتمنّاه الإسرائيلي وما يستطيعه كبير جدًّا، فهو يكون راغبًا بالتخلّص من كلّ حركات المقاومة في المنطقة، لكن ما يقدر على فعله لا ينسجم مع ما يتمنّاه.
وفي السّياق اللّبناني، توقّع علّوش أنّ لا انتخاب لرئيس الجمهوريّة قبل انتهاء الحرب على غزة، نتيجة غياب القرار بإنهاء الفراغ الرّئاسي في لبنان، وعدم إنضاح التّسوية، معتبرًا أنّ الهبة الأوروبية طُرحت على اللّبنانيّين بشكل رشوة.
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