الزراعة" تواصل تلقي طلبات الراغبين في المشاركة بالنسخة ٩١ لمعرض زهور الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، تلقي طلبات الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة بمعرض زهور الربيع المقرر إقامته خلال النصف الثاني مايو الجاري المتحف الزراعي بالدقي.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين ورئيس اللجنة التنظيمية للمعرض، إنه تم الانتهاء من وضع الخريطة الزمنية، والبرامج الخاصة بالمعرض، وتوزيع المساحات على المشاركين، الذين تقدموا حتى الآن بطلبات المشاركة، والمقرر وصولهم الى ٢٠٠ شركة عارضة، وذلك للخروج بمعرض ناجح، يليق بوزارة الزراعة وتاريخ المعرض.

وأشار إلى أن معرض هذا العام، وهو النسخة رقم ٩١، يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، من مصر والوطن العربي، العاملة في مجالات زهور الزينة والقطف والصبارات وتنسيق الحدائق.

وأضاف رئيس الادارة المركزية للبساتين، أن هذا المعرض يعد هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا وعلى مدار 90 عاما، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، حيث يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.

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