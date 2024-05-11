«الصحة العالمية» تحذر من انهيار النظام الصحي في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من أن النظام الصحي بقطاع غزة سينهار تماماً بحال توقف تدفق الوقود إثر إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.

جاء ذلك في تصريحات لمتحدثة المنظمة مارغريت هاريس خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، حول الأوضاع بقطاع غزة.

وقالت هاريس إن «المنظمة دعمت بعض المراكز الصحية في غزة، بما في ذلك مستشفى ناصر، بعد أن شنت إسرائيل هجوماً برياً على رفح في 6 مايو، وأن هذا الإجراء نفذ كجزء من خطة الطوارئ رغم الهجوم البري على رفح جنوب القطاع».

وذكرت أن منظمة الصحة العالمية تخزن الإمدادات الصحية في مختلف المستشفيات، والمستشفيات الميدانية، ومناطق معينة.

وأشارت إلى أهمية دخول الوقود إلى قطاع غزة، قائلة: «من دون وقود سيتوقف كل ما يتم في مستشفانا، ولن يعود من الممكن إجراء العلاجات المنقذة للحياة هنا».

وأضافت: «من دون وقود وبغض النظر عما يفعله أي شخص، سوف ينهار نظام الرعاية الصحية بالكامل».

وشددت المسؤولة الأممية أيضاً على أن «تدمير الوصول إلى نظام الرعاية الصحية سيكون كارثياً على الجميع».

ولليوم السادس يواصل الجيش الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، ويواصل إغلاق معبر رفح على الحدود بين القطاع ومصر لليوم الرابع بعد أن أعلن السيطرة عليه الثلاثاء الماضي.