"النشرة": إقفال محل لتصليح الإطارات في العدوسية لإدارته من قبل سوري بطريقة غير شرعية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية، بأنّ "دوريّة من مركز الزهراني الإقليمي أجرت بالتّنسيق مع دائرة الأمن القومي- شعبة الجنوب، جولةً على المحلّات والمؤسّسات الّتي يديرها سوريّون"، مشيرًا إلى أنّ "بالنّتيجة، تمّ إقفال محل لتصليح الإطارات في محلّة ​العدوسية​ بالشّمع الأحمر، بناءً لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضية ديالا ونسة، وذلك لإدارته من قبل أحد السّوريّين بطريقة غير شرعيّة".

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