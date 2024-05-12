رئيس الأركان الإسرائيلي: انعدام خطة سياسية في غزة سيدفع الجيش لتكرار عملياته في مناطق مختلفة

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قوله إن "انعدام خطة سياسية في غزة سيدفع الجيش لتكرار عملياته في مناطق مختلفة".
يأتي ذلك مع اصرار رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومة على مواصلة الحرب وتنفيذ عملية عسكرية في رفح، رغم التحذيرات الدولية والمطالبات بوقف إطلاق النار، ووسط مطالبات من مسؤولين إسرائيليين ومتظاهرين بعقد اتفاق يؤدي لتبادل الأسرى مع حركة "حماس".
وكانت قد أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "أهالي 600 جندي إسرائيلي بعثوا رسالة إلى قيادات الجيش يعارضون فيها اجتياح رفح".
وذكر أهالي الجنود أنهم "لا يثقون في قيادة الجيش ولن يقفوا مكتوفي الأيدي وأبناؤهم في خطر".
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