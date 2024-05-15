إذاعة الجيش الإسرائيلي: غالانت أوعز لهاليفي بمنع بث قناة "الجزيرة" بالضفة الغربية والأمر قيد التنفيذ

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أوعز لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، بمنع بث قناة الجزيرة (القطرية) بالضفة الغربية"، موضحة أنّ "الأمر قيد التنفيذ".

في 5 أيار الحالي، قررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "وقف عمل شبكة الجزيرة في إسرائيل"، حيث وصفها نتانياهو بقناة "التحريض"، وذلك مع تصاعد الخلافات بشأن تغطيتها للحرب الإسرائيلية على غزة والمستمرة منذ 7 تشرين الأول.

وجاء تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يُسمح بـ"الإغلاق الموقت في إسرائيل لمحطات البث الأجنبية التي تعتبر تهديدا للأمن القومي"، خلال الحرب.