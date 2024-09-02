الأرصاد الجوية: الطقس غدًا قليل الغيوم مع احتمال تساقط رذاذ متفرق شمالًا

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتدلًا نسبيًّا، يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط خلال الأيّام المقبلة، مع درجات حرارة دون معدّلاتها الموسميّة فوق الجبال والدّاخل، وبعض التقلّبات المحليّة خاصّةً شمال البلاد، بسبب تأثير منخفض جوّي محدود الفاعليّة متمركز فوق البحر الأسود، حتّى يوم الأربعاء حيث يعود الى الاستقرار"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر أيلول يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 22 و31 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع انخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبليّة والسّاحليّة، ويتكوّن الضّباب على المرتفعات، ويبقى احتمال تساقط الرّذاذ المتفرّق أحيانًا في المناطق الشّماليّة اعتبارًا من بعد الظّهر".

ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الثّلثاء غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، مع بقاء ظهور الضّباب على المرتفعات، وفرص لتساقط أمطار خفيفة متفرّقة خاصّةً جنوب البلاد".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الأربعاء قليل الغيوم إجمالًا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، مع درجات حرارة ضمن معدّلاتها".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الخميس غائم جزئيًّا إلى غائم، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة نهارًا وجنوبيّة ليلًا، سرعتها بين 15 و35 كم/س وتلامس الـ50 كلم شمالًا، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 50 و75%، حال البحر مائج خاصّة شمال البلاد؛ وحرارة سطح المياه 30 درجة مئويّة".