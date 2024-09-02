أدرعي: هاجمنا عناصر من "حماس" عملوا داخل مجمع قيادة وسيطرة للحركة في غزة

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "الجيش هاجم مسلّحين من حركة "حماس"، عملوا داخل مجمع قيادة وسيطرة للحركة في ​غزة​"، مشيرًا إلى أنّ "المجمع كان مخفيًّا ويُستخدم سابقًا كمدرسة صفد في مدينة غزة".

وادّعى في تصريح، أنّ "المجمع كان يُستخدم من قبل عناصر "حماس" لتخطيط وتنفيذ العديد من العمليّات المسلّحة ضدّ قوّات الجيش ودولة إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "قبل الهجوم، تمّ اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل احتماليّة إصابة المدنيّين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، مراقبة جوّيّة، ومعلومات استخباراتيّة إضافيّة".

وكانت قد أفادت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة-وفا"، منذ بعض الوقت، بأنّ "طائرات حربيّة إسرائيليّة استهدفت مدرسة صفد الّتي تأوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدّى إلى مقتل أربعة مواطنين وإصابة آخرين".