المركز السوري للزلازل: سجلنا 3 هزات أرضية خلال 24 ساعة

أعلن المركز السوري للزلازل اليوم، تسجيل 3 هزات أرضية خلال ‏الـ 24 ساعة الماضية.‏

وأوضح المركز – وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا” – أن محطات الرصد الزلزالي ‏رصدت هزة جنوب طرطوس بـ 41 ‏كم وبقدر 1.8 ريختر، وهزة أخرى شمال شرق ‏حمص بـ 49 كم وجنوب شرق حماة بـ 51.67 كم جنوب قرية تل جديد ‏وشمال غرب المسعودية بقدر 3.6 ريختر.‏

كما رصدت المحطات هزة في تركيا شمال شرق ‏مدينة كوزان في أضنة بـ 50 كم وبقدر 3.8 ريختر.‏

