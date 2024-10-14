المركز السوري للزلازل: سجلنا 3 هزات أرضية خلال 24 ساعة

- 1/2
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
أعلن المركز السوري للزلازل اليوم، تسجيل 3 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز – وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا” – أن محطات الرصد الزلزالي رصدت هزة جنوب طرطوس بـ 41 كم وبقدر 1.8 ريختر، وهزة أخرى شمال شرق حمص بـ 49 كم وجنوب شرق حماة بـ 51.67 كم جنوب قرية تل جديد وشمال غرب المسعودية بقدر 3.6 ريختر.
كما رصدت المحطات هزة في تركيا شمال شرق مدينة كوزان في أضنة بـ 50 كم وبقدر 3.8 ريختر.
