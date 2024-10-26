شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يترك حشدًا من أنصاره ينتظر في البرد لساعات.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر الكثير من أنصار مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب تجمعا انتخابيا في ولاية ميشيجان قبل وصوله بعد أن تركهم الرئيس السابق ينتظرون لمدة ثلاث ساعات في البرد إذ كان يسجل مقابلة مع أحد برامج البودكاست الشهيرة.

واعتذر ترامب للبقية الذين ظلوا في انتظاره في مدرج أحد مطارات الولاية، وألقى باللائمة في تأخيره على المقابلة التي أجراها مع جو روجان وهو أشهر مذيعي البودكاست في الولايات المتحدة وهو صوت مؤثر بين الناخبين الشباب الذكور الذي يخطب ترامب ودهم. الرئيس الصيني وأذيعت المقابلة التي جرى تسجيلها في أوستن بولاية تكساس، مساء أمس الجمعة، واستمرت لثلاث ساعات، وتحدث فيها ترامب عن الكثير من قصصه المألوفة من تجمعاته الانتخابية وغيرها من المقابلات الحوارية إلى جانب الرد على أسئلة روجان.

وانتقد ترامب الدعم الاتحادي الذي يستهدف تعزيز صناعة أشباه الموصلات الأمريكية على نحو هائل، وهو أحد أكبر إنجازات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووصف ترامب الرئيس الصيني شي جين بينج، بأنه "رجل ذكي سواء أكان يروق لك أم لا".