إنذارات جديدة بالإخلاء وغارات إسرائيلية على مناطق بجنوب بيروت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان

أظهرت لقطات بثّتها خدمة البث المباشر في وكالة فرانس برس استهداف غارتين إسرائيليتين مناطق في جنوب بيروت الخميس بعد نحو ساعة من تحذير الجيش الإسرائيلي لسكان أربعة أحياء في معقل حزب الله بضرورة إخلاء مبان محددة.

وأظهرت اللقطات سحب دخان فوق جنوب بيروت، حيث أفاد مراسلو فرانس برس في العاصمة اللبنانية عن سماع دوي انفجارات قوية وفق العربية .

وأتت هذه الغارات بعيد توجيه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا إلى سكان أربعة أحياء في جنوب بيروت إخلاء مبان فيها، أحد هذه الأحياء يقع قرب مطار بيروت الدولي.

وقالت وسائل إعلام رسمية لبنانية إن تسع غارات إسرائيلية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت الأربعاء، مستهدفة ما قال الجيش الإسرائيلي إنها بنى تحتية لحزب الله، بما في ذلك مراكز قيادة ومستودعات أسلحة.

وبدأ حزب الله في 8 أكتوبر 2023 بمناوشات عبر الحدود مع إسرائيل دعما لحليفته حماس بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

ومذاك، تصاعدت وتيرة تلك المناوشات لتصل إلى حرب واسعة في سبتمبر. وأدت المواجهات بين الطرفين إلى مقتل ما لا يقل عن 3050 شخصاً في لبنان، وفقا لأرقام وزارة الصحة.

