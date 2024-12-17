الجيش الأميركي: نفذنا ضربة دقيقة في اليمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استهدفت غارات أميركية، مواقع عسكرية تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، أن الغارة الجوية الدقيقة استهدفت مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين في صنعاء.

كما ذكرت أن المنشأة المستهدفة هي مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكدت أن الضربة تعكس التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر بحماية أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف والشركاء الإقليميين والشحن الدولي.

انفجارات عنيفة

إلى ذلك، أفاد سكان محليون، “للعربية.نت”، ان انفجارات عنيفة سمع دويها في أنحاء واسعة من العاصمة صنعاء، في وقت متأخر من ليلة الاثنين.

وأكدت المصادر، أن القصف استهدف مقر وزارة الدفاع الخاضعة لسيطرة الحوثيين في منطقة العرضي وسط العاصمة صنعاء، ومعسكر الحفاء.

فيما لم يصدر اي تعليق حتى اللحظة من ميليشيات الحوثي حول الغارات، ولم تنشر عنها في وسائل الاعلام التابعة لها.