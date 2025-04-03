"القوات المسلحة اليمنية": اشتبكنا مع حاملة طائرات أميركية وقطع حربية تابعة لها بشمال البحر الأحمر

لفتت "​القوات المسلحة اليمنية​"، إلى أنّ "العدو الأميركي شنّ عدوانًا سافرًا على بلدنا خلال السّاعات الماضية، بأكثر من ست وثلاثين غارة جويّة استهدفت مناطق عدة في محافظتَي صنعاء وصعدة وغيرهما، ما أدّى إلى وقوع عدد من الشّهداء والجرحى".

وأعلنت في بيان، أنّ "ردًّا على هذا العدوان، نفّذت القوّات البحريّة وسلاح الجو المسيّر والقوّة الصّاروخيّة في القوّات المسلّحة اليمنيّة، عمليّةً عسكريّةً نوعيّةً ومشتركةً اشتبكت من خلالها مع حاملة الطّائرات الأميركيّة "ترومان" والقطع الحربيّة التّابعة لها في شمال ​البحر الأحمر​، وذلك بعدد من الصّواريخ المجنّحة والطّائرات المسيّرة"، مشيرةً إلى أنّ "العمليّة حقّقت أهدافها بنجاح، واستمرّت عمليّة الاشتباك لساعات طويلة، وتمّ إفشال جزء من الهجوم على بلدنا".

وأكّدت القوّات "أنّها مستمرّة في استهداف القطع الحربيّة الأميركيّة كافّة وكل مصادر التّهديد في منطقة العمليّات المعلَن عنها، ولن تثنيها الغارات العدوانيّة عن القيام بواجباتها الدّينيّة والأخلاقيّة والإنسانيّة تجاه الشّعب الفلسطيني المظلوم"، مشدّدةً على أنّ "عمليّاتها العسكريّة باتجاه عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلّة مستمرّة ولن تتوقّف، إلّا بوقف العدوان على ​غزة​ ورفع الحصار عنها".