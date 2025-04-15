إسرائيل تحذر من سلاح مهم قادم لمصر سيقلب موازين القوى

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: حذرت مجلة Israeldefense العسكرية الإسرائيلية التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي من تزايد قوة الجيش المصري وتحديث قواته الجوية والبحرية بشكل غير مسبوق بمقاتلات متطورة.

وفي تقرير تحت عنوان: "مصر تزداد قوة: رحلات تجريبية لطائرات رافال الجديدة في طريقها إلى القوات الجوية المصرية" قالت المجلة العسكرية الإسرائيلية، أن الطائرات المقاتلة الفرنسية الجديدة التي ستحصل عليها مصر ستقلب موازين القوى الجوية في المنطقة.

وكانت قد أجرت شركة داسو الفرنسية، مؤخرا، رحلات تجريبية لطائرتين مقاتلتين جديدتين من طراز رافال، مخصصة للقوات الجوية المصرية، حيث تأتي هذه الرحلات في إطار عقد شراء مستمر، تواصل مصر بموجبه الحصول على هذه المقاتلات المتطورة.

وفي السياق نفسه، قال موقع "نزيف نت" الإخباري الإسرائيلي، إنه بفضل فرنسا، ستحصل مصر أخيرا على أسلحة حرمت منها لسنوات طويلة بسبب الضغوط الإسرائيلية.

وكان قد ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخرا، إعلانا مشتركا لرفع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى "شراكة استراتيجية" تشمل مختلف المجالات والقطاعات.

وقال الموقع العبري المتخصص في الأمور الأمنية والشؤون المصرية، أن هذا الإعلان المشترك بين القاهرة وباريس يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تعد فرنسا أحد أقرب شركاء مصر الأوروبيين في تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية، وخاصة القضية الفلسطينية، والوضع في ليبيا والسودان، وأمن البحر الأحمر، كما يعكس الإعلان أيضًا توسيع التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، خاصة في المجالات العسكرية والصناعية ونقل التكنولوجيا.

وأشار التقرير العبري إلى أن باريس كانت قد زودت مصر ببعض من أكثر أنظمتها الدفاعية تقدما، بما في ذلك 54 طائرة مقاتلة من طراز رافال تم تسليمها على مرحلتين بين عامي 2015 و2021، إلى جانب حاملتي طائرات هليكوبتر هجوميتين من طراز ميسترال، وفرقاطة فريم أكتين، وأربع طرادات جويند، وطائرة تيبا-1 عسكرية ومدنية متقدمة مزودة باتصالات عبر الأقمار الصناعية وأنظمة حرب جوية مصرية للإنذار المبكر، ورادارات.

كما شمل التعاون أيضاً ، وفق التقرير الإسرائيلي، توريد ذخائر متطورة كانت محظورة لعقود من الزمن (بسبب الضغوط الإسرائيلية)، مثل صواريخ ستورم شادو المجنحة التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، وصواريخ جو-جو فوق الأفق، وقنابل AASM Hammer الذكية، وصواريخ إكزوسيت المضادة للسفن، وأنظمة NG MICA وMICA, MICA, MICA البحرية المتقدمة.

واستطرد الموقع العبري قائلا: "حتى الآن لا توجد أي إشارة إلى أن الجيش المصري تلقى من فرنسا صواريخ جو-جو بمدى يزيد عن 250 كيلومترا من طراز ميتيور، على الرغم من الطلبات المصرية المتكررة لتمكينها، حسب قولهم، من مواجهة طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بفعالية، إلا أن الرغبة الفرنسية في بيع غواصات متطورة لمصر من شأنها أيضاً أن تلحق الضرر بأمن إسرائيل على المدى الطويل".

وتسلّمت مصر أولى مقاتلات رافال من الدفعة الثانية ضمن صفقة الـ30 طائرة التي تم توقيعها عام 2021.ومع اكتمال التسليم في عام 2026، سيصل عدد مقاتلات رافال لدى القوات الجوية المصرية إلى 54 طائرة، لتصبح بذلك ثاني أكبر مشغل عالميًا لها بعد فرنسا. المقاتلات مزودة بأحدث أنظمة التسليح والحرب الإلكترونية، إلى جانب قدرات هجومية بعيدة المدى، ما يعزز مكانة مصر الإقليمية في سلاح الجو.

