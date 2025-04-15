الجيش الاسرائيلي زعم استهداف قائد فرقة في وحدة العمليات الخاصة في حزب الله في عيترون

زعم الجيش الاسرائيلي ان "طائرة مسيرة للجيش الاسرائيلي هاجمت في وقت سابق اليوم في منطقة عيترون في جنوب لبنان واستهدفت قائد فرقة في منظومة العمليات الخاصة في حزب الله".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة عيترون أدت إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح من بينهم طفل".
