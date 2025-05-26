تصعيد عسكري روسي غير مسبوق.. هل استهدفت أوكرانيا اغتيال بوتين؟

الشارقة - اميمة ياسر - في تطور خطير في الحرب الروسية الأوكرانية، لمح قائد عسكري روسي إلى احتمال تعرض الرئيس فلاديمير بوتين لمحاولة اغتيال خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة كورسك، التي استعادتها القوات الروسية مؤخرًا.



هجوم بمسيّرات يستهدف مروحية بوتين

قال قائد فرقة الدفاع الجوي الروسي، يوري داشكين، في مقابلة تلفزيونية، إن المروحية التي كانت تقل الرئيس بوتين سقطت في "مركز هجوم أوكراني ضخم بطائرات مسيّرة"، خلال زيارته الأولى لكورسك بعد استعادتها. وألمح إلى أن هذا الهجوم كان يهدف إلى استهداف الرئيس شخصيًا.



رد روسي ناري: 367 هجومًا في يوم واحد

ردًا على الهجوم، شنت روسيا ما وصفه مراقبون بـ"أكبر هجوم جوي منذ بدء الحرب"، حيث أطلقت 367 صاروخًا وطائرة مسيّرة على كييف ومدن أوكرانية أخرى، مما أدى إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة العشرات.



زيلينسكي يطالب أمريكا بالرد وترامب يهاجم بوتين

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة باتخاذ موقف صارم إزاء التصعيد الروسي، بينما وجّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات لاذعة لبوتين، قائلاً: "لا أعلم ما الذي حدث له.. يقتل الأبرياء بالصواريخ، وهذا أمر لا يعجبني على الإطلاق".



موسكو تعلن إنشاء منطقة أمنية عازلة على الحدود

بالتزامن مع التصعيد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إنشاء منطقة أمنية عازلة على الحدود مع أوكرانيا، تحديدًا في منطقة سومي الأوكرانية المقابلة لكورسك. وأكد الجيش الروسي سيطرته على بلدة "يونا كوفكا" ذات الأهمية اللوجستية.



مدفيديف: المنطقة العازلة قد تشمل كامل الأراضي الأوكرانية

وفي تصريح مثير، قال دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن المنطقة العازلة "قد تشمل كامل الأراضي الأوكرانية" طالما استمرت الدول الغربية في تقديم الدعم العسكري لكييف، ونشر مقطع فيديو يوضح أن الحدود الروسية الجديدة تشمل معظم أوكرانيا.



تبادل أسرى وسط الدمار: 1000 مقابل 1000

وسط أجواء الحرب والتصعيد، أعلنت موسكو وكييف عن تنفيذ أكبر عملية تبادل أسرى منذ بدء النزاع، شملت 1000 أسير من كل طرف، في أعقاب مفاوضات جرت في إسطنبول.