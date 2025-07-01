شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني تشارك في توزيع المساعدات الغذائية بقرية الجفيرة والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤسسة أبو العينين دعمها للأسر الأولى بالرعاية، وشاركت في توزيع مئات كراتين المواد الغذائية على أهالي قرية الجفيرة التابعة لمركز الضبعة في محافظة مرسى مطروح، ضمن أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وجاء ذلك بحضور محافظ مرسى مطروح اللواء خالد شعيب، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، في احتفالية إنسانية حرصت المؤسسة على المشاركة فيها للتخفيف عن الأهالي.

مؤسسة أبو العينين، المعروفة بنشاطها الكبير في العمل الخيري، تُعد من أوائل المشاركين في التحالف الوطني منذ تأسيسه، وشاركت في جميع القوافل التي أطلقها، والتي وصلت إلى ملايين الأسر في مختلف محافظات مصر.

كما كانت المؤسسة من أولى الجهات التي شاركت في قوافل الإغاثة الموجهة إلى أهلنا في غزة، ضمن مبادرات “التحالف الوطني” لدعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث ساهمت بتوفير مساعدات غذائية وطبية عاجلة، انطلقت من معبر رفح إلى داخل القطاع، دعماً للأسر المتضررة من العدوان.

وتعمل المؤسسة بدون تلقي أي تبرعات، وتعتمد كليًا على تمويلها الذاتي لتقديم خدماتها في مجالات الصحة، والتعليم، والإغاثة، والتمكين الاقتصادي، وتولي اهتمامًا خاصًا بالمناسبات المختلفة، فتقوم بتوزيع ٢٥٠ ألف شنطة رمضانية في موسم رمضان بالإضافة الي مائدة رمضانية وسحور طوال الشهر الكريم تتسع لأكثر من 10 آلاف صائم ، وفي المولد النبوي الشريف تقوم بتوزيع اكثر من 250 الف علبة حلوي، وفي عيد الاضحي توزع اكثر من 250 ألف كيلو من اللحوم البلدية بجميع محافظات الجمهورية.

وتؤكد مؤسسة أبو العينين التزامها الدائم بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء التنمية تحت مظلة التحالف الوطني، للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق رؤية الدولة في بناء مجتمع متكافل ومتضامن.





