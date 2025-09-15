أمير الكويت وولي عهده يستقبلان وزير الداخلية السعودي

استقبل أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان اليوم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف. ونقل وزير الداخلية، في مستهل اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، وتمنياتهما لأمير الكويت ودولة الكويت، حكومة وشعبا، دوام التقدم والازدهار.

وأعرب أمير الكويت، خلال الاستقبال، عن بالغ تقديره قيادة المملكة، مشيدا بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة ودولة الكويت، وما يربط شعبيهما الشقيقين من أواصر الأخوة والتعاون.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

كما استقبل ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الذي نقل في بداية الاستقبال تحيات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياته له ولدولة الكويت، حكومة وشعبًا، بدوام النماء والرخاء.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك في عدد من الموضوعات، ولا سيما الأمنية منها.