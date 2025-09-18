السعودية وباكستان.. علاقات استثنائية وشراكة إستراتيجية

تتمتع المملكة العربية السعودية وباكستان بعلاقات تاريخية وثيقة في مختلف المجالات منذ عام 1947، بما في ذلك التجارة والإستراتيجية والثقافية. كما يتمتع البلدان بثقل إسلامي وإقليمي ودولي، إذ تتصف علاقاتهما على المستويين الشعبي بـ«التقارب والاحترام المتبادل» والسياسي بـ«التفاهم وتكامل الأدوار» تعزيزاً لمسيرة العمل المشترك. وتوجت هذه العلاقة اليوم اتفاقية الدفاع الإسترايجي المشترك بين البلدين التي وقعها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني إلى الرياض.

مجلس تنسيق

ويمثل تأسيس مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني نقطة تحول في مسيرة العلاقات السعودية الباكستانية، إذ أسهم في تعزيزها وتطويرها، وإدخال مبادرات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والأمني والعسكري بين البلدين، في إطار العمل التكاملي وفق آليات حوكمة فعالة، بما يحقق تطلعاتهما إلى بناء شراكة استراتيجية.

علاقات تاريخية

تم التوقيع على معاهدة صداقة بين البلدين في وقت مبكر منذ عام 1951، لإرساء أسس التعاون. وقد تعززت العلاقات الثنائية خلال العقود القادمة من خلال التقاليد المتمثلة بالمساعدة المالية والإستراتيجية القوية التي قدمها البلدان الشقيقان لبعضهما البعض كلما لزم الأمر.

على مر السنين، نجح البلدان أيضًا في تطوير تعاون فريد من أجل التنمية المتبادلة. فالمملكة العربية السعودية هي موطن لأكبر عدد من المغتربين الباكستانيين، ما يقرب من مليوني نسمة.

ويشهد عدد من المعالم الأثرية في باكستان على عمق العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية. تأسست الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد بمنحة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي مقدمة من السعودية.

التبادل التجاري

وبلغ حجم التبادل التجاري السعودي الباكستاني في 2024 نحو 21 مليار دولار منها 15.4 مليار دولار لصادرات سعودية إلى باكستان، مع هدف لتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات والشراكات في قطاعات متعددة مثل الزراعة والتقنية والصناعات البتروكيماوية، وذلك ضمن إطار رؤية السعودية 2030.

دعم مالي وإنساني

قدمت السعودية دعمًا ماليًا سخيًا لباكستان. ففي السنوات الأخيرة قدمت المملكة وديعة بقيمة 200 مليون دولار لوضعها في بنك الدولة الباكستاني، و 200 مليون دولار أمريكي لتمويل شراء أسمدة اليوريا، وقرض بقيمة 80 مليون دولار أمريكي لبناء معمل نيلوم- جيلوم للطاقة الكهرومائية.

بالإضافة إلى ذلك، أسهمت المملكة بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي للمساعدات الإنسانية للنازحين داخليًا في منطقة مالاكاند.

ولمساعدة ضحايا الفيضانات في باكستان، أعلنت الحكومة السعودية عن التبرع بمبلغ 105 ملايين دولار، وهو ما يمثل 13.3% من إجمالي المبلغ الذي تعهدت به بقية دول العالم.

الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

- اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك

- معاهدة الصداقة

- اتفاقية الخدمة الجوية

- اتفاقية بين وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة أسوشيت برس الباكستانية (APP)

- اتفاقية تسليم المجرمين

- الاتفاقية الثقافية

- اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني

- اتفاقية التعاون الأمني ​​(تعاون عسكري)

- اتفاقية المشاورات السياسية الثنائية

- اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي

- اتفاقية التدريب الفني والمهني

- اتفاقية برنامج التربية والتنسيق العلمي

- اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي