روسيا توجه اتهامات لدول الناتو بشأن انتهاك المجال الجوي

ابوظبي - سيف اليزيد - نفت روسيا، اليوم الاثنين، الاتهامات الموجهة إليها بانتهاك طائرات تابعة لها المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وحذّرت من أن الدول التي توجه اتهامات مماثلة تخاطر "بتصعيد التوترات".

وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين للصحافيين عندما سئل عن اتهام إستونيا لروسيا بانتهاك مجالها الجوي "نعتبر هذه التصريحات فارغة ولا أساس لها، وهي استمرار لسياسة هذا البلد... المتمثلة في تصعيد التوترات وإثارة أجواء المواجهة".

كانت ثلاث طائرات مقاتلة اخترقت، الجمعة، المجال الجوي الإستوني حيث حلّقت لمدة 12 دقيقة، ما أثار احتجاجات من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ضد ما سموه "الاستفزاز" الروسي الجديد، بينما نفت موسكو أي انتهاك.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الدول الـ32 الأعضاء في الناتو صباح غد الثلاثاء في بروكسل، بناء على طلب إستونيا لمناقشة هذه الأحداث.

وفي بداية سبتمبر الجاري، اخترقت حوالى 20 مسيّرة المجال الجوي البولندي. وأسقطت طائرات بولندية وهولندية من طراز اف-35 ثلاثة منها.

وبعد ذلك بأيام، نددت رومانيا باختراق مجالها الجوي بمسيّرة.