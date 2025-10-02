السعودية تطلق مع الأمم المتحدة مبادرة عالمية لبناء القدرات في الفضاء السيبراني

أعلن محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ماجد الزيد، على هامش انطلاق منتدى الأمن السيبراني العالمي في العاصمة الرياض، عن إطلاق السعودية مع الأمم المتحدة مبادرة عالمية لبناء القدرات في الفضاء السيبراني.

وقال إنه من خلال تسخير خبرات مجموعة واسعة من الجهات المعنية الدولية، ستُحقق هذه المبادرة تطويرًا متسارعًا للقدرات على نطاق واسع في المجالات ذات الاحتياج الأكبر، انطلاقا من التدريب إلى البحث والتطوير.

وتابع: "معا، نحن لا نستجيب فقط للتهديدات السيبرانية المتطورة، بل نشكل أيضًا فضاءً سيبرانيًا أكثر أمنًا وشمولًا، ومعه مستقبلًا أكثر سلمًا وازدهارًا للبشرية جمعاء".

وألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كلمة مرئية لضيوف المنتدى الدولي للأمن السيبراني قال فيها: "علينا أن نعمل معا لضمان أن يخدم الفضاء الإلكتروني الصالح العام".

وتابع: "نشكر السعودية على تبني المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني".

انطلاق فعاليات المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2025 في الرياض

اقتصاد الأمن السيبراني انطلاق فعاليات المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2025 في الرياض

وأكد أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بتعزيز رؤيتها نحو الفضاء السيبراني؛ فضاءً مفتوحاً وآمناً.

وتنعقد النسخة الخامسة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني لعام 2025م، في الأول والثاني من شهر أكتوبر 2025 في مدينة الرياض تحت شعار: "تعزيز المكتسبات المشتركة في الفضاء السيبراني"، وذلك بمشاركة نخبة من صنَّاع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين والمختصين الدوليين في الموضوعات ذات الصلة بالفضاء السيبراني عبر مجموعة من الحوارات الاستراتيجية والاجتماعات الدولية رفيعة المستوى التي تتناول موضوعات الفضاء السيبراني على نحوٍ شمولي.

ويهدف المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2025 إلى تحفيز الحوار الدولي نحو بناء فضاء سيبراني آمن وموثوق، يُسهِم في دعم نمو الاقتصادات، وازدهار المجتمعات عبر مناقشة خمسة محاور رئيسية:

- تجاوُز التباينات العالمية: تحقيق الانسجام في الفضاء السيبراني في ظل عالم سريع التطور والتحول.

- نحو مفهوم جديد للاقتصاد السيبراني: تعظيم المكتسبات في الاقتصاد السيبراني وتعزيز النمو نحو رخاءٍ مشترك.

- الشمول الاجتماعي في الفضاء السيبراني: دعم العمل المشترك نحو فضاء سيبراني يزدهر به المجتمع والإنسان.

- فهم السلوكيات السيبرانية: توظيف فهم السلوك الإنساني في تأمين الفضاء السيبراني.

- الفرص النوعية في الآفاق السيبرانية: تسخير التقدم التكنولوجي في مواكبة التحديات ومواجهتها وصناعة الفرص في الفضاء السيبراني.