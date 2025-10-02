وزير الخارجية يشارك في اجتماع ميونيخ للأمن في العُلا

ويتطرق الاجتماع إلى العديد من التحديات الأمنية الراهنة، واستكشاف مسارات الحلول للقضايا الإقليمية والدولية، ويناقش مختلف الملفات العالمية، ومن أبرزها التطورات في قطاع غزة وقضايا الأمن الغذائي العالمي وأمن المناخ والطاقة والجهود المبذولة بشأنها. ويشارك في المؤتمر ما يقارب 100 شخصية رفيعة المستوى؛ لمناقشة التحديات الراهنة في السياسات الخارجية والأمنية.
وتأتي استضافة المملكة للمؤتمر، تأكيدًا لالتزامها بمبدأ الحوار الدولي وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس دعمها للتواصل الحضاري، واستضافة المؤتمرات والمنصات في هذا الصدد.
