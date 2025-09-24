الأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لسيطرة دائمة على غزة والضفة

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وكالات)

أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، أمس، أن الحكومة الإسرائيلية أبدت نية واضحة لفرض سيطرة دائمة على قطاع غزة، وضمان أغلبية إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

ويُفصل تقرير الأمم المتحدة عمليات الهدم واسعة النطاق والممنهجة التي نفذتها السلطات الإسرائيلية للبنية التحتية المدنية في غزة والمنطقة العازلة، مما أدى إلى توسيع إسرائيل سيطرتها لتشمل 75 % من قطاع غزة بحلول يوليو من هذا العام.

وقال: «تعمدت إسرائيل تغيير الطبيعة الجغرافية لغزة من خلال إنشاء محاور عسكرية وتوسيع المنطقة الحدودية العازلة القائمة بالفعل وإنشاء مناطق أمنية، مما أدى إلى تجزئة غزة.