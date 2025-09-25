وزير الخارجية يشارك في اجتماع بشأن مستقبل غزة في نيويورك

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في اجتماع "اليوم التالي في غزة وجهود تحقيق الاستقرار" بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وناقش الاجتماع الأوضاع الحالية في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب ودعم السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة الغربية ورفض جميع محاولات الضم والتهجير وإرسال قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني بناءً على طلب الرئيس الفلسطيني لإعادة الاستقرار ودعم إعادة الإعمار، وضمان استقرار سكانه وسلامتهم، وتأمين التعافي الاجتماعي والاقتصادي.