سعر الدولار مقابل الدولار الكندي محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 30-09-2025

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الارتفاع خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح في اختراق مستوى المقاومة الحالي عند 113,800$، مستفيداً من الدعم الديناميكي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير.

ومع ذلك نلاحظ في المقابل بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يشكّل عاملاً ضاغطاً يكبح من قوة مكاسب السعر في الفترة القادمة.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (22-26 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل