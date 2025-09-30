- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الدولار الكندي محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 30-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-30 01:54AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الارتفاع خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح في اختراق مستوى المقاومة الحالي عند 113,800$، مستفيداً من الدعم الديناميكي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير.
ومع ذلك نلاحظ في المقابل بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يشكّل عاملاً ضاغطاً يكبح من قوة مكاسب السعر في الفترة القادمة.
أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025
موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:
توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًااشترك عبر تيليجرام
للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (22-26 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل