شكرا لقرائتكم خبر مركز تنمية الحياة الفطرية يحقق جائزة أفضل مركز اتصال للخدمات العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية جائزة «أفضل مركز اتصال للخدمات العامة» خلال مؤتمر «Insights Middle East»، الذي عقد في مدينة دبي، وذلك ضمن مسار كفاءة الخدمات العامة ورضا المستفيدين، بمشاركة عدد من أبرز الجهات الحكومية والخاصة على مستوى المنطقة.

ويعد هذا التتويج إنجازا بارزا في مسيرة المركز، نحو الارتقاء بجودة خدماته، ويجسد التزامه بتطوير مركز تجربة المستفيد بصفته قناة رئيسة للتواصل مع المجتمع، وتقديم خدمات متطورة تعزز الكفاءة وسهولة الوصول، وتمنح المواطنين والمقيمين تجربة متكاملة تضمن سرعة الاستجابة وجودة المخرجات.

وأكد المركز أن هذا الفوز يعكس حرصه على تبني أحدث الحلول التقنية وأفضل الممارسات العالمية في إدارة مراكز تجربة المستفيد، بما يسهم في تطوير الخدمات العامة وفق أعلى معايير الجودة، كما يمثل دافعا لمواصلة العمل على رفع مستوى رضا المستفيدين، وتوفير بيئة رقمية متكاملة تدعم مسيرة التحول الوطني في قطاع الخدمات العامة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار التوجه الوطني نحو تحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز كفاءة الخدمات العامة ورفع مستوى رضا المجتمع.