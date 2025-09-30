شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الدولار يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 30-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-30 01:40AM UTC
- سعر اليورو مقابل الدولار يعاني من الضغوط السلبية ويستمر بالتداول تحت مستوى المقاومة المحوري 1.1730.
- توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية يعزز من فرص استمرارية الضغوط السلبية في المدى القريب.
- توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025 تشمل الأسهم الأمريكية، العملات الرقمية، الفوركس،
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من بقائه دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع فشله في تجاوز مستوى المقاومة المحوري 1.1730، ليستمر بذلك تحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل لهذا المسار.
ويضاف إلى ذلك توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، خاصة بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يعكس تلاشي الزخم الإيجابي حول الزوج ويعزز من فرص استمرارية الضغوط السلبية في المدى القريب.
أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025
موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:
توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًااشترك عبر تيليجرام
للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (22-26 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل