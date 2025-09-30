سعر اليورو مقابل الدولار يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 30-09-2025

شهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من بقائه دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع فشله في تجاوز مستوى المقاومة المحوري 1.1730، ليستمر بذلك تحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل لهذا المسار.

ويضاف إلى ذلك توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، خاصة بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يعكس تلاشي الزخم الإيجابي حول الزوج ويعزز من فرص استمرارية الضغوط السلبية في المدى القريب.

