شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأدب تناقش دور معارض الكتاب في تعزيز السياحة الثقافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظّمت هيئة الأدب والنشر والترجمة لقاءً افتراضيًا مفتوحًا بعنوان «كيف تساهم معارض الكتاب في تعزيز السياحة الثقافية»، ناقشت من خلاله دور المعارض في دعم السياحة الثقافية الدولية والأثر الاقتصادي المصاحب لها، إضافةً إلى أهميتها في تعزيز البعد الثقافي والقوة الناعمة للدول.

وشارك في اللقاء كل من أستاذ الدراسات الأدبية والثقافية المشارك في جامعة الملك سعود والمشرف على كرسي الأدب السعودي الدكتور إبراهيم الفريح، والمدير التنفيذي لدار ورقة رئيس لجنة التدريب الدكتور محمد بن حسنين، والروائي جابر مدخلي.

وأكد المتحدثون أن معارض الكتاب لم تعد مقتصرة على القراء فقط، بل أصبحت ملتقى لمختلف شرائح المجتمع، مما يجعلها أداة فاعلة في تشكيل الهوية وتعزيز السياحة الثقافية، بالإضافة إلى كيفية خلق تجربة ثقافية متكاملة عبر المعارض الدولية، مثل معرض الرياض الدولي للكتاب الذي بات علامة بارزة بين المعارض العالمية ووجهة مهمة لدور النشر والزوار، وتظاهرة ثقافية تعكس تنوّع المشهد السعودي.

وناقش اللقاء إسهامات المعارض الدولية في تحويل المدينة المستضيفة إلى حدث عالمي ينعكس على مختلف القطاعات، حيث ترتفع نسب إشغال الفنادق وتتحول المدينة إلى وجهة سياحية متكاملة، مؤكدين أن القطاع السياحي يعد محفزًا لتطوير البنية التحتية، وأن قيام دور النشر بمبادرات تعكس الثقافة المحلية وتقديمها للعالم عبر المعارض الدولية؛ يسهم في تعزيز الحضور الثقافي للمملكة عالميًا.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة، باعتبارها قناةً اتصالية مفتوحة مع مجتمع الأدب والترجمة، والمهتمين في قطاع النشر في المملكة، وذلك بهدف تسليط الضوء على مختلف الموضوعات المتعلقة بهذه القطاعات، واستعراض الرؤى والأفكار التي يمكن الاستفادة منها في تطويرها.