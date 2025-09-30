شكرا لقرائتكم خبر طرح 21 مشروعا عبر منصة «استطلاع» لأخذ المرئيات بشأنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت المنصة الالكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 21 مشروعا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (تحديث الاشتراطات البلدية لمراكز خدمات النقل)؛ الذي تهدف من خلاله وزارة البلديات والإسكان إلى تسهيل عملية رقابة وتتبع سير المركبات والناقلات في المدن؛ بهدف المحافظة على نظافة المدن، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 6 أكتوبر 2025م.

وشهدت المنصة طرح أمانة المنطقة الشرقية لمشروع (دليل اللوحات التجارية لأمانة المنطقة الشرقية)؛ الذي تهدف من خلاله الأمانة إلى توفير قاعدة معلومات مشتركة يسهل وصول الأطراف المعنية إليها، مما يساعد في تنفيذ لوحات عالية الجودة تسهم في تعزيز الهوية البصرية، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 7 أكتوبر 2025م.

وطرح المركز الوطني للتنافسية عبر المنصة مشروع (نظام التحكيم)؛ بهدف تطوير الإطار النظامي للتحكيم وتحديثه، ومواكبة أحدث التوجهات العالمية، وتعزيز البنية الأساسية لتسوية المنازعات في المملكة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 24 أكتوبر 2025م.

من جانبها طرحت وزارة الداخلية مشروع (تعديل نظام المرور) التي تهدف من خلاله إلى توحيد جهة الاختصاص والمرجعية في متابعة تشغيل محطات الأوزان، ووضع القيود المناسبة لمركبات نقل البضائع وما في حكمها بالتقيد بالأنظمة واللوائح، وتعديل قيم المخالفات على ضوء الأثر والتكاليف المالية المترتبة على جودة الطرق، وينتهي الاستطلاع على المشروعات بتاريخ 28 أكتوبر 2025م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.