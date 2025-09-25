ميلوني معجبة بالشرع؟.. نظرات أثارت جدلاً!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تتحول "مبالغات وخيالات السوشيال ميديا" في كثير من الأحيان إلى قضية قابلة للنقاش وكأنها حقيقة أو واقع، وهو الأمر الذي حدث في تفاعل الآلاف، بل الملايين عبر منصات التواصل الاجتماعي مع صور الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، خلال اجتماعهما في نيويورك الثلاثاء، حيث أشار البعض إلى أن سيدة إيطاليا معجبة بالرئيس السوري.

نظرات رئيسة وزراء إيطاليا تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، حيث بدت في لقاء جمعها بالشرع منصتة للغاية لحديثه ومبتسمة، وذهب البعض بعيداً في تفسيرات الصور، حيث أشاروا إلى أن هذه النظرات أقرب إلى الاعجاب، ليبدأ بعد ذلك نقاش أثار جدلاً، من بعض حسابات سيدات سوريات (حسب تعريفات الحساب والأعلام المستخدمة) وغيرهن من الداعمات للرئيس السوري، حيث أكدن أنهن يشعرن بالغيرة على رئيس سوريا، وأنهن بمشاعرهن الأنثوية يدركن ماذا تعني نظرات ميلوني.

وفي تفسير آخر، وردة فعل معاكسة استهجن البعض هذه "الخيالات القادمة من عالم السوشيال القائم على جذب التفاعل بأي طريقة"، حيث أكدوا أن ميلوني بطبيعتها تستخدم الوجه وتعبيراته مع الجميع بهذه القوة التعبيرية، فقد فعلت ذلك مع إيلون ماسك، وتردد حينها أنهما وقعا في علاقة غرامية بسبب تلك النظرات الغارقة في الرومانسية.

كما أنها تنظر بدرحة من الحدة والغضب لمن لا تشعر بالرضا عنهم مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأمر الذي يعني أن ميلوني تميل إلى التعبير بالوجه وملامحه، وفي حالة الرئيس السوري، فهي معجبة بقيادته لبلاده نحو الاستقرار، والتحولات الصعبة التي حدثت في حياته، وليس أكثر من ذلك.

وكتبت ميلوني في منشور على منصة إكس أرفقته بصورة من الجلسة: "التقيتُ برئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، على هامش مشاركتي في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضافت: "أكدت خلال اللقاء دعم إيطاليا لإعادة إعمار سوريا مستقرة وذات سيادة، من خلال استثمارات في قطاعات ذات اهتمام مشترك، وتعزيز برامج التعاون الإنمائي".

وتابعت: "كما شددت على أهمية حماية جميع مكونات المجتمع السوري، وخاصة الأقليات كالمسيحيين، وضرورة العمل لضمان عودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين".