ترامب: قد أسافر للشرق الأوسط في نهاية الأسبوع

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء 8 أكتوبر 2025، إن الأمر وشيك جدا، وقد أسافر إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع.

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية:" كنت للتو أتعامل مع مسؤولين بشأن صفقة غزة ونحن نقترب للغاية".

وأوضح أن المفاوضات مع حركة حماس تجري بشكل جيد.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء، إن إسرائيل تجري استعدادات أولية لاحتمال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى مع حركة "حماس".

وأضافت الصحيفة الخاصة: "تجري استعدادات أولية في إسرائيل لاحتمال زيارة الرئيس الأمريكي لها في حال توقيع صفقة إطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين)".

وأوضحت أن "البيت الأبيض كان أعد لزيارة ترامب لإسرائيل قبيل زيارته إلى بريطانيا منتصف الشهر الماضي (سبتمبر/ أيلول) بشرط التوصل إلى اتفاق، لكن ذلك لم يتحقق، فتم إلغاء الزيارة من جدول الأعمال".

ولفتت إلى أن "التقديرات تشير إلى أن ترامب يرغب في زيارة المنطقة للاحتفال بالإنجاز الكبير المتمثل في إنهاء الحرب (الإبادة الإسرائيلية بغزة) وإطلاق سراح الرهائن".

الصحيفة أشارت إلى أن "كل شيء يعتمد على نتائج محادثات مدينة شرم الشيخ في مصر، لكن المؤشرات إيجابية".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مفاوضات شرم الشيخ غير المباشرة بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني "تسير بشكل إيجابي"، داعيا نظيره الأمريكي لحضور توقيع الاتفاق في مصر حال التوصل إليه.

وصباح الأربعاء، وصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومبعوث ترامب صهره جاريد كوشنر، إلى شرم الشيخ للانضمام إلى المفاوضات الجارية، وفق إعلام مصري.

