أردوغان: ترامب طلب منا "إقناع" حماس بقبول خطته بشأن غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من أنقرة العمل على "إقناع" حركة حماس بالموافقة على خطته لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .

وقال أردوغان لصحافيين خلال رحلة العودة من أذربيجان، بحسب تصريحات وزّعتها الرئاسة التركية، "خلال زيارتنا إلى الولايات المتحدة واتصالنا الهاتفي الأخير، شرحنا لترامب كيف يمكن الوصول إلى حلّ في فلسطين. طلب بالتحديد أن نلتقي حماس ونقنعهم".

وأضاف "ردت حماس بإبلاغنا أنها مستعدة للسلام والمفاوضات. بعبارات أخرى، لم تتخذ موقفا معارضا. أعتبر ذلك خطوة قيّمة للغاية"، معتبرا أن الحركة "تتقدم على إسرائيل" في هذا السياق.

وتابع الرئيس التركي "زملاؤنا هم في شرم الشيخ حاليا... كنا على تواصل دائم مع حماس خلال هذه العملية. وما زلنا على تواصل الآن. نقوم بشرح ما هو المسار الأكثر عقلانية الآن وما يجب القيام به من أجل فلسطين للمضي قدما بثقة نحو المستقبل".

وأتت تصريحات إردوغان في يوم من المقرر أن تنضم وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا إلى المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في مدينة شرم الشيخ المصرية، والهادفة إلى الاتفاق على صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة ضمن خطة ترامب لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الثالث.

المصدر : عرب 48