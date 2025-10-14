ماكرون: سيكون لفرنسا دور خاص إلى جانب السلطة الفلسطينية في إدارة غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أن فرنسا سيكون لها "دور خاص" في إدارة غزة في المستقبل "إلى جانب السلطة الفلسطينية".

وقال ماكرون لدى وصوله إلى شرم الشيخ في مصر، للمشاركة في قمة برئاسة الرئيسين المصري والأميركي "سوف نضطلع بدور خاص إلى جانب السلطة الفلسطينية وسوف نحرص على أن يكون لها دورها ولكن أيضا على أن تقوم بالإصلاحات (المطلوبة) لليوم التالي" لانتهاء الحرب في غزة.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه "من المرتقب أن تلعب فرنسا دورا في هذه المرحلة وأن تشارك في الإدارة".

وأعلن ماكرون مشاركة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ، في قمة شرم الشيخ، واصفا ذلك بأنه "إشارة جيدة جدا.. واعتراف بدور السلطة الفلسطينية كمؤسسة شرعية".

المصدر : وكالات