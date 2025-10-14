بالصور: قمة شرم الشيخ - قادة أميركا ومصر وتركيا وقطر يوقعون وثيقة إنهاء حرب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - وقّع قادة مصر وقطر وتركيا مع الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، مساء الإثنين، 13 أكتوبر 2025، وثيقة اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة ، وذلك في القمّة التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر في مصر، برئاسة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي.

وقال ترامب في تصريحات صحفية، بعد توقيع وثيقة شاملة لإنهاء حرب غزة في مدينة شرم الشيخ المصرية، أن "الوثيقة التي وقعت اليوم تاريخية".

وتابع ترامب "حققنا معا ما قال الجميع إنه مستحيل وهو السلام في الشرق الأوسط"، موضحا أن الحرب في غزة انتهت.

وأكد ترامب، أن الحرب في غزة انتهت، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية بدأت تتدفق إلى القطاع، وأن المدنيين عادوا إلى منازلهم، والمحتجزين بدأوا في الاجتماع مع عائلاتهم بعد سنوات من المعاناة.

وقال ترمب: "بعد سنوات من المعاناة وإراقة الدماء، انتهت الحرب في غزة.. المساعدات الإنسانية تتدفق الآن، بما في ذلك مئات الشاحنات المحمّلة بالغذاء والمعدات الطبية والإمدادات الأخرى، وقد تم تمويل جزء كبير منها من قِبل الحاضرين في هذه القاعة".

وأضاف الرئيس الأميركي: "الآن يبدأ الإعمار، وربما سيكون ذلك الجزء الأسهل، لأننا أنجزنا الأصعب، والباقي سيتكامل.. نحن نعرف كيف نُعيد البناء، ونعرف كيف نبني أفضل من أي أحد في العالم".

وقال ترمب، إن "الاختراق التاريخي" الذي يتم الاحتفال به في قمة شرم الشيخ للسلام لا يُجسد نهاية الحرب في غزة فقط، بل يُمثل بداية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها، مؤكدا أن "الهدف هو بناء شرق أوسط قوي، ومستقر، ومزدهر، وموحّد في رفض طريق الإرهاب إلى الأبد".

وأضاف: "من الآن فصاعداً، يمكننا بناء منطقة قوية ومستقرة ومزدهرة وموحدة في رفض مسار الإرهاب إلى الأبد، إذ نريد التخلص من الإرهاب والمضي قدماً".

وأشار إلى أن "التحرك الأخير نحو إبرام الاتفاق بشأن غزة بدأ قبل أقل من ثلاثة أسابيع، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك"، موضحاً: "التقيت بالعديد من الأشخاص الموجودين في هذه القاعة، وبدأ حينها كل شيء يتكامل، ولقد عرفت الكثير منكم منذ فترة طويلة".

وتابع: "استمعنا وتبادلنا الأفكار حتى أنجزنا المهمة، والخطوات الأولى نحو السلام هي دائماً الأصعب".

ووجه ترمب الشكر للدول العربية والإسلامية التي ساهمت في تحقيق هذا "الاختراق التاريخي"، قائلاً: "أود أن أعرب عن امتناني الكبير للدول العربية والإسلامية التي ساعدت في تحقيق هذا الإنجاز المذهل، وأنتم بالفعل من جعلتم ذلك ممكناً".

وشكر ترمب، الرئيس محمود عباس على حضوره ومشاركته في القمة. وعقد الملوك والرؤساء والقادة المشاركون في القمة، جلسة مباحثات مغلقة.

المصدر : وكالات