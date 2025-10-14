قطر : الخطوات المقبلة في اتفاق غزة ستكون صعبة جدا

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري ، الليلة الماضية أن الخطوات المقبلة بشأن تنفيذ اتفاق غزة ستكون صعبة جدا.

وقال الأنصاري في حديث مع شبكة فوكس نيوز إن "محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة تجري بالفعل لضمان عدم وجود فجوة زمنية بين المرحلتين".

وأضاف الأنصاري: "علينا أن نكون واقعيين، فهذه حرب استمرت لعامين، وتأثيرها سيستمر لعقود، لكننا أمام لحظة احتفال الآن، فالأسرى الأحياء عادوا لعائلاتهم، ومن عادت رفاتهم، فسيتم دفنها بكرامة، وبإمكان أهل غزة تنفس الصعداء، بعودة أحبتهم أيضا، وغياب القصف، وسماع الكلمة التي كانوا ينتظرونها لعامين، وهي أن الحرب انتهت".

وتابع قائلا: "الخطوات المقبلة ستكون صعبة جدا، لقد أخّرنا العديد من المحادثات بشأن المرحلة الثانية، لنتأكد من تنفيذ المرحلة الأولى، وعودة الرهائن، ونحصل على هذه اللحظة. الآن تبدأ النقاشات الصعبة، بخصوص كيفية تأمين غزة، وإدارتها، وضمان عدم العودة إلى الحرب مرة أخرى، وقد بدأت المحادثات بالفعل في شرم الشيخ، وجميع فرقنا تعمل على مدار الساعة للتأكد من عدم وجود فجوة زمنية بين المرحلتين الأولى والثانية".

المصدر : وكالات