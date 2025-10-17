اتفاق مغربي-روسي على رفض تأويل القانون الدولي بشكل يعرقل تسوية قضية الصحراء

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الخميس بموسكو، إن المغرب وروسيا متفقان على أنه لا يمكن تأويل القانون والمبادئ الدولية بشكل يعرقل التقدم نحو تسوية قضية الصحراء المغربية.

وذكر بوريطة، في مؤتمر صحافي أعقب مباحثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن هذا اللقاء شكل فرصة للتطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية.

وأضاف، في السياق ذاته، “نحن متفقون على أن الحلول يجب أن تكون مطابقة للقانون الدولي وللمبادئ الدولية، ولكن متفقون كذلك على أن تلك المبادئ لا يمكن استغلالها أو تأويلها بشكل يعرقل التقدم نحو الحلول”.

وبعد ما سجل أن روسيا ترأس مجلس الأمن لشهر أكتوبر، والذي سينظر في هذه القضية، أبرز أنه “حان الوقت اليوم للأخذ بعين الاعتبار الدينامية التي يشهدها الملف على المستوى الدولي بفضل الزخم الذي أضفاه الملك محمد السادس والتغيرات التي عرفتها مواقف مجموعة من الدول”، مؤكدا أن “روسيا فاعل أساسي في هذا الملف كعضو في مجموعة الدول الأصدقاء، وكعضو دائم في مجلس الأمن وكرئيس حالي لمجلس الأمن وسنستمر في نقاشنا حول هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة”.

وشدد بوريطة على أن المغرب يعتبر روسيا فاعلا مهما في الساحة الدولية، باعتباره عضوا دائما وفاعلا مؤثرا في مجموعة من الملفات والقضايا الدولية، مبرزا أن “الحوار القائم بيننا ستكون له نتائج إيجابية، فهو حوار ليس ضد أحد بل حوار لتعزيز السلم والاستقرار الإقليميين”.

وخلص الوزير المغربي إلى أن لكل من روسيا والمغرب" دور يضطلع به في المنطقة العربية وفي إفريقيا، وحوارنا سيجعلنا نشتغل لتقريب وجهات النظر ولتعزيز الاستقرار في هاتين المنطقتين”.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي إن البلدين “يتقاسمان الموقف الذي يعتبر أن هذه المبادئ الدولية يجب ألا تفسر بشكل انتقائي بل ينبغي تطبيقها واحترامها بشكل كلي ومترابط”.

وكان بوريطة قد أجرى مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

ويندرج هذا اللقاء في إطار الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي وقعها الملك محمد السادس، والرئيس فلاديمير بوتين في مارس 2016. وأشاد الوزيران بالزخم القوي الذي أضفاه عليها قائدا البلدين، حيث تواصل رؤيتهما تقوية وتوجيه هذه الشراكة التي بلغت أوجها.

كما عبر الوزيران عن ارتياحهما للمستوى الجيد لمباحثاتهما ولدينامية الحوار والتعاون التي تميز العلاقات المغربية الروسية.

وجددا التأكيد على إرادتهما المشتركة للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أعلى، بما يستجيب للانتظارات والمؤهلات التي يحظى بها البلدان.

ومكنت هذه المباحثات، أيضا، من التطرق بعمق لسبل تطوير العلاقات الثنائية، من خلال الاستغلال الكامل لمؤهلات البلدين واستثمار الصداقة التاريخية والتعاون المثمر اللذين عملا على تقويته.

ووقع الوزيران مذكرة تفاهم تهم إحداث لجنة عمل روسية-مغربية بين وزارتي الشؤون الخارجية بالبلدين. وستتولى هذه الهيئة جرد حصيلة الشراكة وصياغة مقترحات لتحديد محاور جديدة للتعاون ذات قيمة مضافة عالية، من أجل تعميق العلاقات الثنائية واستشراف مستقبلها.

من جهة أخرى، اتفق الوزيران على إرساء حوار سياسي منتظم وضمان تتبع مشترك للاتفاقيات المبرمة، وذلك بهدف إعطاء زخم جديد للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا.

وفضلا عن ذلك، استعرض بوريطة ولافروف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في شمال إفريقيا، ومنطقة الساحل والشرق الأوسط.

وتندرج هذه المباحثات في إطار الحوار المتواصل والاتصالات المنتظمة بين الوزيرين سواء في المغرب أو في روسيا أو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال زيارته لموسكو، سيترأس بوريطة بشكل مشترك مع نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.

يذكر أنه منذ اعتلاء الملك محمد السادس مقاليد الحكم ، شهدت العلاقات بين المغرب وروسيا ازدهارا ملحوظا.

وقام جلالة الملك بزيارتين لموسكو في أكتوبر 2002 ومارس 2016، تُوجتا بإبرام شراكة استراتيجية، ثم شراكة استراتيجية معمقة.

بدوره، قام الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة رسمية للمغرب في سبتمبر 2006.