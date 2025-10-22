وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أمس، أن أكثر من 20 ألف طالب قتلوا منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية، فيما أصيب أكثر من 31 ألفاً.

وذكرت في بيان أن عدد القتلى من الطلبة في القطاع وصل إلى أكثر من 19910، فيما سقط في الضفة 148 طالباً، مضيفة أن 1037 معلماً وإدارياً قتلوا وأصيب 4740 في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 228 في الضفة.

وقالت إن 179 مدرسة حكومية دُمرت بالكامل في قطاع غزة، إضافة إلى 63 مبنى تابعاً للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية وأكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» للقصف والتخريب، فيما أدت الحرب إلى إزالة ما مجموعه 30 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي.

في الأثناء، رسم جاكو سيليرز، الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأراضي الفلسطينية، صورة قاتمة للأوضاع في قطاع غزة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن ما شاهده خلال زيارته الأخيرة يعكس حجماً غير مسبوق من الدمار والمعاناة الإنسانية. ووصف سيليرز القطاع بأنه «أكثر مكان مدمر على وجه الأرض»، مشيراً إلى أن مشاهد الركام المنتشر في كل مكان تجسد حجم الكارثة التي حلت بالمدنيين.

وأكد أن السكان يواجهون تحديات إنسانية هائلة تتعلق بتأمين المأوى والغذاء والمياه، في وقت تقدر فيه الأمم المتحدة حجم الركام المتراكم في القطاع بنحو 25 مليون طن من الأولويات إزالتها قبل أي عملية إعادة إعمار.