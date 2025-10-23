البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يؤهل 150 فتاة للحصول على شهادات تعليمية

اختتم مشروع الوصول للتعليم في الريف والذي يأتي بمساهمة ثنائية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة العون للتنمية، بتأهيل 150 فتاة للحصول على شهادة دبلوم المعلمين من وزارة التربية والتعليم في 4 محافظات يمنية.

ويأتي المشروع للمساهمة في زيادة معدلات تعليم الفتيات في الريف، وتشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم العالي، والحد من نسبة الأمية في الريف بين الفتيات، من خلال توفير كادر نسائي بمؤهلات كافية، ورفع عدد الفتيات المؤهلات للتدريس في مدارس التعليم العام، وزيادة معدل التحاق الفتيات بالتعليم العام في محافظات حضرموت، وشبوة، والمهرة، ولحج.

ويعد مشروع الوصول إلى التعليم في الريف باكورة شراكة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومؤسسة العون للتنمية، ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تقديم مبادرات وبرامج تنموية مستدامة أسهمت في تنمية القدرات البشرية وبناء قدرات المجتمعات المحلية في اليمن، منها: تدريب وتمكين الشباب والشابات في سوق العمل، ودعم رواد ورائدات الأعمال، والتمكين الاقتصادي للسيدات، ودعم سبل العيش والمعيشة.

ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعماً لقطاع التعليم بمختلف مستوياته، لتحقيق دعم تعليمي شامل ومستدام، كما يدعم قطاع التعليم في 11 محافظة يمنية وهي: تعز، عدن، سقطرى، المهرة، مأرب، حضرموت، حجة، لحج، أبين، شبوة، الضالع، والتي استفادت من 56 مشروعًا ومبادرة تنموية مستدامة.

ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشاريع والمبادرات التنموية في قطاع التعليم لتشمل التعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني، التي أسهمت في تحقيق تأثير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات المحلية في اليمن، مما سيسهم في تعزيز التنمية الشاملة وبناء مستقبل مستدام للجميع في اليمن.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 265 مشروعًا ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.