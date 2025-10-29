رئيس وزراء فلسطين يستقبل وزير الخارجية

استقبل رئيس وزراء فلسطين الدكتور محمد مصطفى، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الرياض، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وذلك على هامش زيارة دولته للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025م.

وخلال الاستقبال، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وأهمية الاستمرار في بذل جميع الجهود لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بما يضمن إقامة دولته المستقلة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر الاستقبال، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.