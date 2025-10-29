رئيس وزراء فلسطين يستقبل وزير الخارجية

وخلال الاستقبال، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وأهمية الاستمرار في بذل جميع الجهود لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بما يضمن إقامة دولته المستقلة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
حضر الاستقبال، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
