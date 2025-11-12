موجة برد شديدة تجتاح أميركا والثلوج تغطي أجزاء واسعة

ابوظبي - سيف اليزيد - تسببت أول موجة برد كبرى لهذا الموسم في انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في أجزاء من جنوب شرق الولايات المتحدة، مما شكل صدمة لـ 18 مليون شخص كانوا تحت تحذير من الصقيع في أنحاء ألاباما وفلوريدا وجورجيا. وفي الوقت نفسه، غطت عدة الثلوج المناطق الواقعة على طول البحيرات العظمى الشرقية مع تحرك موجة الهواء البارد.

وانتقلت الموجة المباشرة من الهواء القطبي التي تؤثر على الثلثين الشرقيين من البلاد شرقا - وإلى أقصى الجنوب الشرقي - من السهول الشمالية، التي تعرضت لبرودة عاصفة وثلوج خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بالنسبة لمعظم مناطق الجنوب الشرقي، كان هذا يعني انتقالا مفاجئا إلى درجات حرارة شتوية بعد أن وصلت سابقا إلى ما بين 70 و 80 درجة (21 إلى 27 درجة مئوية).

وقال خبير الأرصاد الجوية سكوت كليباور إن بعض الأرقام القياسية اليومية "تحطمت بالكامل"، بما في ذلك انخفاض درجة الحرارة إلى 28 درجة فهرنهايت (2- درجة مئوية) في مطار جاكسونفيل بفلوريدا. وقد كسر هذا الرقم القياسي السابق لأدنى درجة حرارة مسجلة، والذي كان 35 درجة فهرنهيت، والذي سجل في عام 1977 .

وسيواجه جنوب شرق الولايات المتحدة بضعة أيام أخرى أكثر برودة من المعتاد قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع في وقت لاحق من الأسبوع.

وتواجه فلوريدا "تحذير الإيجوانا المتساقطة" تبدأ حيوانات الإيجوانا في "التجمد" والسقوط من الأشجار عندما تنخفض درجات الحرارة إلى 40 درجة (4 درجات مئوية) أو أقل، وفقا لكليباور، وهو خبير أرصاد في مركز أرصاد الطقس التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية. وكانت درجات الحرارة تلك منتشرة في شمال ولاية فلوريدا.

وقال خبراء الأرصاء إن عاصفة منفصلة ستجلب تساقطا إضافيا للثلوج اليوم الأربعاء، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ما بين 2 إلى 6 بوصات (5 إلى 15 سنتيمترا) من الثلج في مدن بما في ذلك شلالات نياجرا، روتشستر، بوفالو، سيراكيوز، وجيمستاون. بالنسبة للكثيرين، هذه هي البوصات القليلة الأولى من الثلج في موسم عادة ما يجلب حوالي 100 بوصة (5ر2 ) أو أكثر بحلول الربيع. وعلى الساحل الغربي، كان من المتوقع أن يجلب "نهر جوي" يستهدف كاليفورنيا أمطارا غزيرة وثلوجا جبلية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وستبدأ السحابة الطويلة من الرطوبة الاستوائية التي تشكلت فوق المحيط الهادئ في إغراق منطقة خليج سان فرانسيسكو اعتبارا من الأربعاء قبل أن تتحرك بسرعة جنوبا. وتم التنبؤ بأكثر من قدم من الثلج لأجزاء من سييرا نيفادا. وقال كليباور إن حوالي 2 مليون من سكان كاليفورنيا كانوا معرضين لخطر ضئيل للأمطار المفرطة يوم الأربعاء، لكن هذا التحذير يتسع ليشمل أكثر من 21 مليون شخص بحلول يوم الخميس مع تحول العاصفة جنوبا. يشمل إجمالي يوم الخميس مدينة لوس أنجلوس، ولكن من المرجح أن تتأثر المناطق الجبلية المحيطة بها شمال وغرب شمال المدينة.