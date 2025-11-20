25 قتيلاً على الأقل بينهم أطفال في إحدى أعنف الضربات الروسية على غرب أوكرانيا

الرياص - اسماء السيد - قُتل ما لا يقل عن 25 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال، في هجوم روسي بطائرة مسيرة وصاروخ على مدينة تيرنوبل في غرب أوكرانيا، أصاب مبنيين سكنيين، وفقاً لمسؤولي إنقاذ أوكرانيين.

وأضاف المسؤولون أن 73 شخصاً آخرين أصيبوا، بينهم 15 طفلاً، في واحدة من أعنف الضربات الروسية على غرب أوكرانيا منذ بدء الحرب الشاملة في فبراير/شباط 2022.

وتعرضت منطقتا لفيف وإيفانو فرانكيفسك الغربيتان لقصف.

واستهدف هجوم بطائرة مسيرة ثلاث مناطق في مدينة خاركيف الشمالية، ما أدى إلى إصابة أكثر من 30 شخصاً. وأظهرت صور منشورة عبر الإنترنت اشتعال النيران في مبانٍ ومركبات.

وأعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن انقطاعاً للتيار الكهربائي أثّر على عدد من المناطق في جميع أنحاء البلاد.

وصرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن روسيا أطلقت أكثر من 470 طائرة مسيرة و47 صاروخاً، مخلفةً "دماراً هائلاً".

وحذّر من احتمال وجود أشخاص محاصرين تحت الأنقاض في تيرنوبل.

وسرعان ما اتضح حجم الدمار الذي خلّفته الغارات الروسية على تيرنوبل.

وأظهر مقطع فيديو نشره زيلينسكي انهيار أحد البرجين السكنيين بالكامل. وقال وزير الداخلية إيغور كليمنكو إن المبنى دُمر بالكامل بين الطابقين الثالث والتاسع.

وتصاعدت أعمدة الدخان من النوافذ، واشتعلت حرائق صغيرة خارج المبنى.

@zinkevich_igor حريق في مبنى مرتفع مدمر

ارتفعت سحابة دخان ضخمة خلف كنيسة في تيرنوبل، مع دويّ صفارات إنذار في أرجاء المدينة.

وتضررت مرافق للطاقة والنقل والبنية التحتية المدنية في مناطق أخرى غرب أوكرانيا.

وتعرّض قطاع الطاقة لهجوم في منطقة إيفانو فرانكيفسك، وأُبلغ عن إصابة طفلين من بين ثلاثة جرحى.

وصرّح رئيس منطقة لفيف بأن منشأة للطاقة تعرّضت للقصف.

جاءت الضربات الروسية بعد يوم من إعلان الجيش الأوكراني إطلاقه صواريخ "أتاكم" بعيدة المدى، زودتها بها الولايات المتحدة، على أهداف عسكرية داخل روسيا.

وهي المرّة الأولى التي يعترف فيها باستخدام هذه الصواريخ على الأراضي الروسية.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بإطلاق أربعة صواريخ على مدينة فورونيج الجنوبية، لكنها قالت إن الدفاعات الجوية أسقطتها جميعاً.

ويتوجه زيلينسكي إلى العاصمة التركية أنقرة، في محاولة لإحياء المساعي الأمريكية لإنهاء الحرب.

وسيجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسط تقارير تفيد بأن المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، يعمل على خطة مع نظيره الروسي كيريل دميترييف.

صرّح الكرملين بأن أي ممثل روسي لن يشارك في المحادثات في أنقرة. ورفض المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التعليق على تقرير إعلامي يفيد بأن الولايات المتحدة وروسيا تعملان سراً على خطة سلام لأوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين الأربعاء: "في هذه الحالة، ليس لدينا أي جديد يُمكننا إبلاغكم به".

جاءت تصريحاته وسط تقارير تفيد بأن زيلينسكي من المقرر أن يلتقي اثنين من كبار مسؤولي الجيش الأمريكي في كييف الخميس. ويُعتبر وزير الجيش دان دريسكول ورئيس أركان الجيش راندي جورج أرفع مسؤولين عسكريين أمريكيين يزوران العاصمة الأوكرانية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، وفقاً لرويترز.

وفي تطور آخر، قالت وزارة الدفاع الرومانية إن طائرة روسية بدون طيار حلّقت لمسافة حوالي 8 كيلومترات عبر مجالها الجوي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وأضافت أن الطائرة عبرت بعد ذلك إلى أوكرانيا ومولدوفا قبل أن تعود إلى رومانيا.

أُرسلت طائرات تابعة لسلاح الجو الروماني والألماني ردّاً على التوغل، وقالت وزارة الدفاع إنه لم يتضح بعد مكان سقوط الطائرة المسيرة.

كما نشرت بولندا طائراتها في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وأغلقت مؤقتاً مطارين في جنوب شرق البلاد ردّاً على الضربات في غرب أوكرانيا.

ومع اقتراب الذكرى الرابعة لبدء الغزو الروسي الشامل في فبراير/شباط المقبل، لا تزال موسكو وكييف متعارضتين جذرياً في وجهات نظرهما حول كيفية إنهاء الحرب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن شروط روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام لم تتغير منذ أن طرحها الرئيس فلاديمير بوتين عام 2024.