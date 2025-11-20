إيران تفرج عن ناقلة محتجزة وسط توترات إقليمية

أفرجت إيران، عن ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال بعد أيام من احتجازها في مضيق هرمز دون توضيح الأسباب، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتاريخ طويل من الاحتجازات المتبادلة وعمليات التخريب التي تستهدف الملاحة الدولية في الخليج.

الناقلة تالارا

وأكد مديرو ناقلة «تالارا» أن السفينة أُفرج عنها بصحبة أفراد طاقمها البالغ عددهم 21 شخصا، مشيرين إلى أنهم بخير ويتمتعون بمعنويات جيدة بعد واقعة الاحتجاز. وأفادت شركة كولومبيا لإدارة السفن، ومقرها قبرص، أن السفينة استأنفت عملياتها الطبيعية، وأنه لم يتم توجيه أي اتهامات ضد الطاقم أو الملاك أو المشغلين.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن «تالارا» كانت تبحر بعيدا عن السواحل الإيرانية بعد الإفراج عنها، في ظل استمرار الصمت الرسمي الإيراني حول الحادثة.

أسباب غير واضحة

واحتجزت القوات البحرية الإيرانية السفينة يوم الجمعة أثناء عبورها مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية. وكانت الناقلة في رحلة بين عجمان في الإمارات وسنغافورة.

ولم تقدم طهران تفسيرا لاحتجاز السفينة، وهو ما أثار تساؤلات دولية حول دوافع العملية، خصوصا في ظل المناخ المتوتر عقب الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل في يونيو.

الهجمات البحرية

وتأتي الحادثة ضمن نمط متكرر من التوترات البحرية بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، خاصة منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي عام 2015 خلال ولاية ترمب.

وتتهم البحرية الأمريكية إيران بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في 2019، بما في ذلك تفجيرات بألغام لاصقة ألحقت أضرارا بعدة سفن، وحدوث هجوم بطائرة مسيرة عام 2021 على ناقلة مرتبطة بإسرائيل، أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم الأوروبيين.

واستمرت هذه الحوادث في السنوات اللاحقة، إذ احتجزت إيران ناقلتين يونانيتين في مايو 2022 حتى نوفمبر من العام نفسه، كما احتجزت سفينة الحاويات «إم إس سي أريس» التي ترفع العلم البرتغالي في أبريل 2024.

ما الذي حدث سابقا؟

• تعرضت ناقلات النفط لسلسلة هجمات في 2019 نُسبت لإيران.

• مقتل اثنين من طاقم ناقلة مرتبطة بإسرائيل في هجوم بطائرة مسيرة عام 2021.

• احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين عام 2022 لعدة أشهر.

• احتجاز سفينة الحاويات «إم إس سي أريس» في أبريل 2024.

• هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على الملاحة في البحر الأحمر.