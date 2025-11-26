أسهم أوروبا تصعد مدعومة بآمال خفض الفائدة الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:44 مساءً - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا على ارتفاع، اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع التكنولوجيا فيما عززت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية من الإقبال على المخاطرة عالميا، وتلقى القطاع المالي الدعم أيضا بعد إعلان الميزانية البريطانية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.06 بالمئة إلى 574.01 نقطة عند الإغلاق، ليمدد سلسلة مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد المؤشر الألماني واحدا بالمئة والفرنسي 0.9 بالمئة.

وقدمت أسهم التكنولوجيا أكبر دعم للمؤشر القياسي، إذ ارتفعت 2.1 بالمئة مع تزايد ثقة المستثمرين في إمكان خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول.

قفز سهم شركة (إيه.إس.إم.إل) لصناعة معدات الرقائق 5.7 بالمئة وارتفع سهم (بي.إي.إس.آي) أربعة بالمئة وسهم إنفينيون لصناعة الرقائق 3.7 بالمئة.

وقالت لورا كوبر، رئيسة قسم الائتمان الكلي في نوفين، “ما زلنا نرى أن توقعات تيسير السياسة النقدية الأمريكية تعزز الشهية للمخاطرة، وهذا يؤدي إلى هذا التقدم الواسع النطاق، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن بالتأكيد في الأسواق الأوروبية اليوم”.

وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة أن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الذي دعا إلى خفض أسعار الفائدة، يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه المرشح الرئيسي لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن هناك فرصة لأن يعلن الرئيس دونالد ترامب عن اختياره لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل عيد الميلاد.

وفي بريطانيا، أعلنت وزيرة المالية راتشيل ريفز عن ميزانية جديدة تحمل زيادة كبيرة في الضرائب على العمال، وأعفت البنوك من الضرائب الجديدة المستهدفة.

وارتفع المؤشر البريطاني 0.85 بالمئة مدعوما بأسهم البنوك البريطانية. وقفز سهم مجموعة لويدز المصرفية 3.4 بالمئة وسهم نات ويست 2.2 بالمئة وسهم إتش.إس.بي.سي 1.3 بالمئة.

وقفز مؤشر البنوك الأوروبية 1.6 بالمئة. وارتفع المؤشر الإسباني الذي يضم الكثير من البنوك المدرجة 1.4 بالمئة، متفوقا بذلك على نظرائه في المنطقة.

وعزز التقدم في اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا الثقة في جميع أنحاء أوروبا بعد أن أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى استعداده للمضي قدما في إطار عمل مدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

ومع ذلك، استمرت حالة عدم اليقين بعد أن تراجع الرئيس دونالد ترامب عن الجدول الزمني للاتفاق، مما دعم أسعار النفط وأسهم الدفاع الأوروبية. وقفز مؤشر الطيران والدفاع الأوروبي 1.35 بالمئة.

ومن المتوقع أن يحقق المؤشر الأوروبي أداء قويا في 2026، إذ أشار استطلاع أجرته رويترز إلى مكاسب محتملة تعادل 11 بالمئة العام المقبل.

وارتفع سهم نوفو نورديسك 4.7 بالمئة بعد أن أصدرت شركة الرعاية الطبية الأمريكية الأسعار المتفاوض عليها لأدوية مرتفعة التكلفة، وعددها 15 تشمل ويجوفي وأوزمبيك، والتي قال محللون إنها تتوافق إلى حد بعيد مع التوقعات.